"Succession" auf der Gewinnstrecke

Einen erwartbaren Durchmarsch legte die HBO-Dramaserie "Succession" hin. Gegen bärenstarke Herausforderer, darunter "Better Call Saul", "The Last of Us" und "The Crown", schnappte sie sich den Emmy in der Kategorie "Beste Dramaserie".

Auch bei den Hauptdarstellern triumphierte ein Mitglied der Roy-Familie: Die Festtage für Kieran Culkin (41), der eine Woche zuvor schon mit einem Golden Globe ausgezeichnet worden war, gingen nahtlos bei den Emmys weiter: Er stach nicht nur Bob Odenkirk (61, "Better Call Saul"), Altstar Jeff Bridges (74, "The Old Man") und Pedro Pascal (48, "The Last of Us") aus, sondern setzte sich auch gegen seine TV-Familie Brian Cox (77) und Jeremy Strong (45) durch.