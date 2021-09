So heißt das Baby von KJ Apa

Wie Berry auf Instagram enthüllte, erblickte ihr Sohn am 23. September das Licht der Welt. Die jungen Eltern gaben ihrem Sohn den Namen Sasha Vai Keneti Apa. Der vollständige Name des Schauspielers KJ Apa lautet Keneti James Apa – der Sohnemann wurde also nach seinem Vater benannt.