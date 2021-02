"Riverdale"-Star KJ Apa über die Schattenseiten des Ruhmes

In einem Gespräch mit Demi Moore, das im “Interview”-Magazin zu lesen ist, packt “Riverdale”-Star KJ Apa aus. Unter anderem gibt der Schauspieler Einblick in seine Arbeit an der Serie: “Es ist so ein Druck, Archie zu spielen. Ich bin so dankbar für die Show und den Erfolg, aber mit dem Erfolg kommt auch viel anderes.”