Der Ehemann des verstorbenen "Lioness"-Stars Mike Heslin erhebt schwere Vorwürfe. Scotty Dynamo hat Klage gegen das Aria Resort and Casino eingereicht, das das Restaurant Javier's Las Vegas betreibt, wo Heslin vor rund drei Monaten zusammengebrochen war. Laut Gerichtsdokumenten, die dem US-Magazin "Us Weekly" vorliegen, wirft Dynamo den Betreibern fahrlässige Tötung aufgrund von unterlassener Hilfeleistung vor. Die am 18. September eingereichte Klage umfasst demnach fünf Anklagepunkte - darunter Fahrlässigkeit und grobe Fahrlässigkeit.

Heslin war erst 30 Jahre alt, als er am 2. Juli starb. Sein Ehemann bestätigte kurz darauf den Tod über Instagram und schrieb: "Nach einer einwöchigen Schlacht im Krankenhaus verstarb mein Ehemann, bester Freund und Seelenverwandter an einem unerwarteten Herzstillstand. Michael war jung, bei perfekter Gesundheit, und die Ärzte haben keine Erklärung für das Geschehene."