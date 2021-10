Kristen Stewart wählte früher Filmrollen unbedacht aus

US-Schauspielerin Kristen Stewart war nach eigenen Angaben bei ihren Rollen früher alles andere als wählerisch. "Früher war ich bei meiner Rollen-Wahl nicht sehr überlegt und habe mir eher gesagt: 'Ich mach verdammt nochmal einfach alles.''", sagte die 31-Jährige dem Branchenmagazin "Entertainment Weekly".

Diese Einstellung habe ihr auch vorübergehend gutgetan, so Stewart. "Aber ich glaube, dass ich jetzt ein bisschen achtsamer sein werde. Ich glaube, dass ich eine bessere Nase dafür habe, was für mich persönlich als Erlebnis fruchtbar sein wird, wenn auch nicht unbedingt, was in der Welt erfolgreich sein wird."