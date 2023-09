Kylie Jenner und Timothée Chalamet schwer verliebt bei US Open

Während Tennis-Star Novak Djokovic (36) am gestrigen Sonntag (10.9.) beim Finale der US Open gegen den Russen Daniil Medvedev (27) mit seinem 24. Grand-Slam-Titel Sportgeschichte schrieb, musste er sich die mediale Aufmerksamkeit mit zahllosen Superstars teilen, die sich im New Yorker Arthur Ashe Stadium eingefunden hatten.

Vor allem der erste offizielle Pärchenauftritt von Reality-Star Kylie Jenner (26) und dem Schauspieler Timothée Chalamet (27) sorgte für großes Aufsehen.