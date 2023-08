Sind Kylie Jenner und Timothée Chalamet doch zusammen?

"Alles in Ordnung" bei dem Promi-Paar?

Mehrere Insider sollen dem US-Promiportal bestätigt haben, dass zwischen den beiden alles in Ordnung sei und sie immer noch ein Paar seien. Alle Berichte, die etwas anderes behaupteten, seien falsch. Eine Quelle warnte zudem die Fans, "nicht alles zu glauben, was sie lesen". Zuletzt hatte man die beiden nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen, doch das soll daran liegen, dass die beiden ihre Beziehung streng geheim halten wollen.