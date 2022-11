Timothée Chalamet und Taylor Russell

Die Hauptrolle wird von Taylor Russell gespielt. Sie machte sich vor allem mit ihrem Auftritt in "Waves" und "Escape Room" einen Namen. Mit Timothée Chalamet steht an ihrer Seite der Superstar einer neuen Generation. Die Zusammenarbeit mit Guadagnino in "Call Me By Your Name" machte ihn über Nacht zur Berühmtheit. Chalamet ist zwar ein fantastischer Darsteller, aber in "Bones and All" bleibt er vor allem durch seinen schrägen Look in Erinnerung. Es ist trotzdem durchaus wahrscheinlich, dass er eine Oscar-Nominierung für seine Leistung erhalten könnte.