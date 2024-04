"Joker: Folie à Deux": Fünf Fakten zur "Joker"-Fortsetzung

"Joker: Folie à Deux" wird aller Voraussicht nach ein Musical

Ein wenig Verwirrung gibt es derzeit darüber, in welchem Umfang der neue "Joker"-Film ein Musical wird. So hatte etwa das US-Branchenmagazin "Variety" noch im März dieses Jahres unter Berufung auf Insider-Quellen in Hollywood berichtet, dass "Joker: Folie à Deux" ein sogenanntes Jukebox-Musical werden wird, in dem "mindestens 15 Interpretationen sehr bekannter Songs" vorkommen sollen.

Als ein Beispiel für einen solchen Song führte "Variety" das Lied "That's Entertainment" aus dem klassischen Hollywood-Musical "Vorhang auf!" an. Im Trailer zu "Joker 2" ist hingegen ein Cover des berühmten Songs "What The World Needs Is Love" zu hören.