Lars von Trier eckt mit Russland-Aussage auf Instagram an

Lars von Trier ("Antichrist", "Melancholia") hat mit einer Aussage zum Ukraine-Krieg Kritik auf sich gezogen und anschließend seine Unterstützung für die Ukraine betont. Natürlich unterstütze er die Ukraine von ganzem Herzen, hieß es am Donnerstag in einem Beitrag auf dem Instagram-Konto des dänischen Regisseurs. Zwei Tage zuvor hatte er gepostet: "Russian lives matter also!" ("Auch russische Leben zählen!").

Damit hatte sich der 67-Jährige am Dienstagabend an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Kremlchef Wladimir Putin und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen gerichtet. Er ging damit auf einen Besuch von Selenskyj in Dänemark ein, in dem er zusammen mit Frederiksen in einem F-16-Kampfjet saß. Frederiksen habe dabei lächelnd "im Cockpit einer der unheimlichsten Tötungsmaschinen unserer Zeit" posiert, meinte von Trier.