„The House That Jack Built“: Lars von Trier im Selbstgespräch

Der inzwischen 62 jährige Lars von Trier machte viele Wandlungen in seiner Karriere durch. In den 80ern legte er noch großen Wert auf präzise einstudierte Kamerafahrten und hielt Schauspieler für ein Übel, das notwendig war, um Filme zu machen. In den 90ern war er federführend bei der „Dogma 95“-Bewegung, die sich für die künstlerische Akzeptanz einfachster Produktionsmittel einsetzte und die Schauspieler in den Vordergrund rückte. Nach seinem Sieg in Cannes mit „Dancer in the Dark“ schien es so, als hätte der Provokateur nun endlich seinen Stil in der Welt der Mini DV-Kameras gefunden, doch wechselte drei Jahre später mit „Dogville“ wieder seinen filmischen Zugang. „The house that Jack built“ ist formal mit seinem letzten Skandalfilm „Nymphomaniac“ zu vergleichen. Der Regisseur packt seine widersprüchlichen Ideen in zwei Figuren hinein und lässt sie zweieinhalb Stunden miteinander diskutieren. Die Handlung gerät dabei oft in den Hintergrund, ausschweifende Gespräche über Kunst und Moral werden mit Archivaufnahmen und Fotos zu kleinen poetischen Meisterwerken verdichtet.

Selbstkritisch