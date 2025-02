Der dänische Regisseur und Drehbuchautor Lars von Trier (68) machte vor rund drei Jahren seine Parkinson-Erkrankung bekannt. Nachdem dänische Medien kürzlich davon berichtet hatten, dass der 68-Jährige in ein Pflegezentrum umgezogen sein soll, gab Louise Vesth (51), Sprecherin seiner Produktionsfirma Zentropa, in einem Statement bei Instagram bekannt: "In Teilen der dänischen Presse wurden sehr persönliche Informationen über Lars von Trier bekannt gegeben. Daher möchten wir im Namen von Lars seine Situation klarstellen."