Einmal Hochzeit - und nie wieder

Ihr Kundenstamm ist lang und berühmt: Kim Kardashian (42), Kris Jenner (67), Johnny Depp (60), Christina Aguilera (42), Ryan Reynolds (46) und Heidi Klum (50) gehörten bereits dazu. Eine der ersten Scheidungen, die sie abgewickelt hat, war allerdings Wassers eigene. Die Annullierung der Ehe fand "nach einem Jahr, mit Mitte zwanzig in aller Freundschaft, ohne Besitz oder Kinder" statt, wie sie 2016 der "Vogue" erzählte.

Nochmal heiraten möchte Wasser nicht. Die Ehe nennt sie mittlerweile "der schwerwiegendste Vertrag, den man in seinem Leben unterschreiben wird." Diese Art des Versprechens vor dem Staat sei nichts für sie, versicherte sie. Dafür hat sie zwei Söhne. Und einen Job, um den sie einige beneiden dürften.

Allerdings: So eng sie auch während der Scheidungsphase in Kontakt mit ihren berühmten Klienten steht - Freunde macht sie sich mit ihrem Beruf nicht. Sie erinnere sie an eine schlimme Phase in ihrem Leben, so Wasser. "Außerdem will niemand mit mir beim Lunch gesehen werden, da sofort Trennungsgerüchte hochkochen, selbst wenn ich mich einfach nur mit einer Bekannten treffe."