"Leave the World Behind": Barack Obama mischte beim Drehbuch mit

Obamas Produktionsfirma kaufte die Rechte an Alams Romanvorlage

Vergangenes Jahr nahm Higher Ground, die vom ehemaligen Präsidenten und seiner Ehefrau Michelle Obama (59) gegründete Produktionsfirma, den Film unter Vertrag, in dem Julia Roberts (55), Mahershala Ali (49), Ethan Hawke (52), Myha'la Herrold (27) und Kevin Bacon (65) mitspielen.

In Alams Romanvorlage geht es um ein Ehepaar, das mit seinen beiden Kindern im Teenageralter Urlaub in einer abgelegenen Gegend von Long Island macht. Doch als die Besitzer ihres Ferienhauses in Panik zurückkehren und berichten, dass ein plötzlicher Stromausfall die Stadt ins Chaos gestürzt hat, finden sich die beiden Familien in einer spannungsgeladenen Lebenssituation wieder.