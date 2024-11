Hat ihn der fünfzigste Geburtstag am 11. November wachgerüttelt? Möchte der ewige Junggeselle Leonardo DiCaprio sesshaft werden? Das haben aktuelle Spekulationen der Boulevard-Plattform "Deux Moi" vermuten lassen, die kürzlich über eine Verlobung des Schauspielers mit seiner Freundin, Model Vittoria Ceretti (26), berichtet hatte.

Jetzt dementiert der Ableger der "New York Post" die Gerüchte, dass der "Titanic"-Star heiraten werde: "Page Six" beruft sich dabei auf einen nicht namentlich genannten Informanten. "Das ist nichts weiter als ein Internet-Gerücht", so die Quelle. Der anonyme Kontakt soll hinzugefügt haben, dass Verlobungsgerüchte über den Schauspieler "jeden Monat aufkommen".