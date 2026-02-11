Leslie Nielsen wäre 100: Unsterblich durch "Die Nackte Kanone"

Generationen von Comedy-Fans schätzen den kanadischen Schauspieler Leslie Nielsen (1926-2010), der das Genre der Filmparodie entscheidend mitgeprägt hat. 1980 spielte er in "Airplane!" (deutscher Titel: "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug") noch eine markante Nebenrolle, bevor er mit der "Nackte-Kanone"-Trilogie endgültig zur Kultfigur wurde. Danach folgten zahlreiche weitere Komödien und Parodien - mit wechselnder Qualität. Dabei begann Nielsens Karriere zunächst ganz anders.

Nachdem sein Haar weiß geworden war, spielte der hochgewachsene Schauspieler bevorzugt Autoritätsfiguren wie Militärs, Regierungsvertreter und auch einen Mafiaboss. Doch das war nur der erste - und im Rückblick weniger bedeutende - Teil von Nielsens Hollywood-Karriere. Die große Wende brachte im Jahr 1980 "Airplane!".

Stattdessen fand Nielsen in den 1950er Jahren in den USA als Schauspieler Arbeit. Zu seinen frühen Erfolgen gehörte die Hauptrolle im Sci-Fi-Klassiker "Forbidden Planet" (deutscher Titel: "Alarm im Weltall"). Auch in zahlreichen TV-Serien wie "Mord ist ihr Hobby", "Columbo" oder "Kojak" war er im Lauf der Jahre zu sehen.

Der Kanadier Leslie William Nielsen wuchs in Fort Norman (heute Tulita) in den Northwest Territories, rund 300 Kilometer südlich des Polarkreises auf. Als 17-Jähriger trat er während des Zweiten Weltkriegs in die Royal Canadian Air Force ein und ließ sich zum Bordschützen ausbilden. Zu einem Kriegseinsatz kam es jedoch nicht.

Unsterblich durch "Die nackte Kanone"

"Die Frau muss sofort in ein Krankenhaus gebracht werden." - "Eine Krankenhaus? Was ist das?" - "Ein großes Gebäude mit Patienten". Ein ganz typischer Dialog aus der Katastrophenfilm-Parodie "Airplane!".

Das Werk der kongenialen Regisseure und Drehbuchautoren Jim Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker beschritt 1980 neue Wege. Zuvor als ernsthaft wahrgenommene Schauspieler wie Leslie Nielsen oder Lloyd Bridges wurden für die absurde Komödie gecastet - und spielten ihre Rollen dann auch mit ernstem Gesichtsausdruck. "Wir sagten den Schauspielern, sie sollten so tun, als wüssten sie nicht, dass sie in einer Komödie mitspielen. Leslie liebte alberne Dinge und sein Timing war makellos. Er war für die Komödie geboren, war aber jahrelang in ernsten Rollen gefangen", erinnerten sich die Co-Regisseure David und Jerry Zucker vor einigen Jahren an die Produktion des Komödienklassikers zurück.

Im Anschluss gaben sie Leslie Nielsen die Hauptrolle des Lieutenant Frank Drebin in der TV-Serie "Police Squad!" (deutscher Titel: "Die nackte Pistole"), die jedoch nach nur sechs Folgen wieder eingestellt wurde. Viele der absurden, zeitlosen Gags aus der Serie wurden im Jahr 1988 für den Kinofilm "Die nackte Kanone" wiederverwendet.

Als schusseliger, tollpatschiger, alles Mögliche falsch verstehender Lieutenant Frank Drebin wurde Nielsen unsterblich. Fans der Filmreihe erinnern sich schmunzelnd an viele unvergessene Gags, etwa, wenn ein Bösewicht Drebin ein Kissen ins Gesicht schleudert und der aufschreit, als wäre er gerade von einem Betonblock getroffen worden. Nach drei "Nackte Kanone" Filmen zwischen 1988 und 1994 war Leslie Nielsen im weiteren Verlauf seiner Karriere in einer Reihe von Komödien und Filmparodien zu sehen, von denen einige besser ("Wrongfully Accused", deutscher Titel: "Leslie Nielsen ist sehr verdächtig"), andere schlechter ("Mr. Magoo") ausfielen. Die Gag-Dichte wurde allerdings nie wieder so hoch wie in den Zucker-Zucker-Abrahams-Produktionen.

Leslie Nielsen war viermal verheiratet. Er starb am 28. November 2010 in Fort Lauderdale (Florida) im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Am heutigen 11. Februar wäre der unsterbliche Komiker 100 Jahre alt geworden.