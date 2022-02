Gage der ProfitänzerInnen: Ab 20.000 Euro

Zwar trainieren auch die Promis brav und fleißig, aber die ProfitänzerInnen sind jene, die wirklich harte Arbeit leisten: Dreimonatiges Training mit teils wirklich sehr patscherten KandidatInnen, die Entwicklung einer Choreographie, dazu Pressearbeit und natürlich die Live-Auftritte in der Show sind, Glamour hin oder her, kein Honigschlecken – und das zeigt sich auch in den Gagen, wie nun die "Bild" (via "Promiflash") verriet: Zwischen 20.00 und 40.000 Euro pro "Let's Dance"-Staffel sollen die ProftänzerInnen verdienen.

Wo man sich in dieser doch sehr großen Gehalts-Bandbreite ansiedelt, hängt von mehreren Faktoren ab – nämlich: Bekanntheitsgrad, TV-Erfahrung, bereits gewonnene Preise sowie auch Zugehörigkeit zur Show (sprich: je länger du schon dabei bist, desto mehr verdienst du), wie Künstler-Manager André Benders im "Bild"-Interview verriet.