"Let's Dance": Diese Tanzprofis machten abseits der Show Karriere

Isabel Edvardsson

Isabel Edvardsson gehört zu den "Let's Dance"-Urgesteinen. Die schwedische Tänzerin nimmt seit 2006 mit Unterbrechungen an der Tanzshow teil. 2010 nahm sie sogar auf dem Jurystuhl Platz, 2011 wiederholte sie dies in ihrer Heimat und wurde Jurorin in der schwedischen "Let's Dance"-Ausgabe. Neben der Tanzshow absolvierte Edvardsson bereits weitere TV-Auftritte. Unter anderem hatte sie Gastrollen in den Serien "Verbotene Liebe" und "Wege zum Glück", drehte für "Glücksrad" oder nahm an der Gesangsshow "It Takes 2" teil. Zudem stand Edvardsson als Model bereits für die Magazine "Playboy", "FHM" oder "Maxim" vor der Kamera.