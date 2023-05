Superheldenfilme sind auch nicht sein Genre

Auch mit Superheldenfilmen kann der Schauspieler nicht viel anfangen. Obwohl er 2005 in "Batman Begins" mitgespielt hatte. "Ich weiß, sie sind überall und ich bewundere sie, mit all ihrem Hollywood-Schnickschnack und so, aber es ist einfach nicht mein Genre", so Neeson.

Ein Lieblingsgenre hat Liam Neeson übrigens nicht. Wichtig ist ihm nur ein gutes Buch. "Unsere Kunst hängt vom gesprochenen Wort ab. Das gesprochene Wort hängt von den Autoren ab", sagte er. "Wenn ich also das Gefühl habe, dass das Drehbuch sehr gut ist, dann bin ich daran interessiert".