"Liebe macht blind": Welche Paare sind noch zusammen?

Mit "Liebe macht blind" (OT: "Love is blind") wildert Netflix seit 2020 erfolgreich im Datingshow-Business. In dem vom Ehepaar Vanessa (42) und Nick Lachey (49) moderierten Format flirten Singles in abgetrennten Kabinen, ohne sich zu sehen. Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen ihre Auserwählten erst danach zum ersten Mal bei einem großen Aufeinandertreffen. Damit will Netflix uns lehren: Es kommt nur auf die inneren Werte an, Äußeres ist zweitrangig. Pädagogisches Streamen also.

Das verlobte Paar muss dann den Realitätscheck im Alltag meistern und die Hochzeit planen. Am Altar entscheidet sich, ob Liebe wirklich blind macht (oder "nur die Augn gschwoin", um das Austropop-Duo Pizzera & Jaus zu zitieren). Die erste Staffel feierte im Februar 2020 Premiere, die aktuelle vierte Staffel ist soeben zu Ende gegangen – und konnte sich wochenlang in den Top 5 der Netflix-Charts platzieren.