Nach dem erfolgreichen Netflix-Start der deutschen Ausgabe von "Too Hot To Handle" macht nun erneut ein Reality-Format auf Netflix auf sich aufmerksam. "Love is Blind" oder auf Deutsch „Liebe macht Blind“ ist vor Kurzem in die vierte Staffel gestartet. Das Beziehungsexperiment, in dem sich Paare blind daten und dabei kennen und lieben lernen, ohne sich jemals zu sehen, kommt bei zahlreichen Zuseher:innen extrem gut an.

Nun wurde eine Reunion-Folge bekannt gegeben. Alle Infos dazu findet ihr hier.