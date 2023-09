Der US-amerikanische Schauspieler Liev Schreiber (55) ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie die Onlineseite "Page Six" meldet, hat seine derzeitige Lebensgefährtin, das Model Taylor Neisen (31), ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt gebracht. Das würden Fotos belegen, die dem Entertainment-Portal der "New York Post" zugespielt worden seien. Außerdem seien die beiden bereits gemeinsam mit einem Kinderwagen in New York City gesichtet worden. Das genaue Geburtsdatum ist bislang nicht bekannt.