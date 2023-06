Stilsicher

In “Asteroid City” verbindet Wes Anderson einmal mehr visuelle Verspieltheit mit pointierten Dialogen. Jedes Bild ist sorgfältig komponiert und man könnte es sich als Gemälde an die Wand hängen. Kleidung, Szenenbild und Licht sind perfekt aufeinander abgestimmt, sodass man in eine vollkommen künstliche Welt eintaucht. Vor allem der Einsatz von Stop-Motion-Animationen verleiht dem Film einen haptischen Effekt, der ihn von den zahlreichen CGI-Animationen zeitgenößischer Filme unterscheidet.

Der Film ist zwar schön anzuschauen, aber die Geschichte sorgt nicht unbedingt für große Begeisterung. Vor allem die Szenen hinter den Kulissen des Theaterstücks ziehen die Handlung unnötig in die Länge und hat den Nebeneffekt, dass man sich auf die Figuren von “Asteroid City” nicht wirklich einlassen kann.

Durch die Metaebene der Theaterproduktion wird einem immer wieder vor Augen gehalten, dass die Figuren ein Kommentar von einem Kommentar sind und nicht die psychologische Bandbreite von echten, dreidimensionalen Menschen haben. Psychologischer Realismus war für Wes Anderson zwar nie ein Qualitätsmerkmal, aber diesmal verläuft der Regisseur sich in seiner post-modernen Narrationskritik.