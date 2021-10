Schauspielerin Lily Collins ("Emily in Paris") hat Bilder von ihren Flitterwochen mit ihrem Ehemann, dem Regisseur Charlie McDowell ("The One I Love"), geteilt.

"Unsere Skandinavische Hochzeitsreise mag vorüber sein, doch das Abenteuer ist es definitiv noch nicht", schrieb die 32-Jährige auf Instagram. Auf den Fotos sitzen sie und McDowell auf einer kleinen Brücke vor einem Wasserfall, fahren Kanu und Stand-Up-Paddle-Board und küssen sich in einer grasbewachsenen Landschaft.