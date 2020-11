"Emily in Paris"-Backlash: Lily Collins über die Kritik an der Serie

Die Netflix-Serie “Emily in Paris” spaltet die Gemüter – die einen sehen darin die perfekte Show zum Bingen, die anderen meinen, es handle sich um inhaltslosen Trash mit schlechter Storyline.

In den sozialen Medien zogen zahllose UserInnen über die Serie her und ließen ihrem Hass freien Lauf. So hieß es, die Figuren seien eindimensional, der Plot sei nicht besonders spannend und die Serie verbreite völlig überholte Stereotype über PariserInnen.