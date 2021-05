Dann schien Ruhe in die Sache einzukehren. Im Februar soll Lily James knutschend mit dem "Queens Of The Stone Age"-Bassisten Michael Shuman gesichtet worden sein.

Nun äußert sich die 32-Jährige aber doch erstmals zu den Gerüchten um eine mögliche Affäre mit Dominic West, die schon Monate weit zurückliegen. Im Interview mit dem "Guardian" blieb sie zwar zurückhaltend, die Aussagen deuten aber dennoch auf ein Mini-Drama hin: "Ich bin wirklich nicht bereit, darüber zu reden", so der "Cinderella"-Star. "Es gibt viel zu sagen, aber nicht jetzt, ich habe Angst." Mehr war der Schauspielerin nicht zu entlocken.

Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass Lily James dazwischengefunkt haben könnte: Auch mit dem verheirateten Schauspieler Armie Hammer soll sie am Set von "Rebecca" heftig geflirtet haben.