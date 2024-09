Der Junge wurde in Dubai geboren und wächst dort auf. Luai ist ein arabischer Name, der "Schild oder Beschützer" bedeutet. In einem Interview mit "Allure" hatte sie über ihren neuen Wohnort einmal gesagt: "Dubai gibt mir den Freiraum, meine eigene Vision davon zu entwickeln, was ich als Nächstes tun möchte."

Ihre nächsten Projekte

Nach einigen Jahren abseits des Rampenlichts ist das einstige Skandalsternchen zurück im Schauspielgeschäft. Zu Lohans kommenden Projekten gehört die Wiederaufnahme ihrer Rolle als Anna Coleman in der Fortsetzung ihres Films "Freaky Friday" aus dem Jahr 2003, der den passenden Titel "Freakier Friday" trägt. Sie und ihr Co-Star Jamie Lee Curtis (65) haben die Dreharbeiten zur Fortsetzung, die 2025 in die Kinos kommen soll, in den sozialen Medien dokumentiert. Lohan wird auch in einem Weihnachtsfilm für Netflix mit dem Titel "Our Little Secret" zu sehen sein, der am 27. November 2024 erscheinen soll.