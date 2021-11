Moderatorinnen beim Kinderkanal

Ab Jänner startet auf KiKa die Serie "TickTack – Eine Zeitreise mit Lisa und Lena", die die Schwestern moderieren werden. "Wir haben als Kids KiKA rauf und runter geschaut. Jetzt dort ein eigenes Magazin moderieren zu dürfen, ist fast unglaublich", freut sich Lena.

In Zukunft würden Lisa und Lena gerne eine Schauspielkarriere starten, wie sie hinzufügten: "Auch in Richtung Schauspiel gibt es ein paar spannende Projekte, die langsam konkret werden." Wir werden also sicherlich bald noch mehr von den beiden im Fernsehen sehen können.