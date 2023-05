Lisa Marie Presley war nur kurz Großmutter

Lisa Marie Presley, Tochter der Schauspielerin Priscilla Presley (77) und des "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley (1935-1977), war am 12. Januar dieses Jahres überraschend im Alter von 54 Jahren an Herzstillstand gestorben. Riley Keough hatte sie kurz zuvor zur Großmutter gemacht: Im vergangenen Jahr wurde sie Mutter einer Tochter. Den Namen und das Geburtsdatum des Babys gab sie bisher nicht bekannt.

Neben Riley bekam Lisa Marie Presley noch die Zwillinge Finley und Harper Lockwood (14). Ihr Sohn Benjamin Keough nahm sich 2020 mit 27 Jahren das Leben.