Lively und Hadid im "Deadpool & Wolverine"-Look bei Premiere

Blake Lively (36) hat sich zur New Yorker Premiere von "Deadpool & Wolverine" in ein passendes Outfit geschmissen. Die Ehefrau von Hauptdarsteller Ryan Reynolds (47) zeigte sich in einem von dessen Figur Deadpool inspiriertem Ensemble, als sie am 22. Juli das Event besuchte.

Die Schauspielerin schlüpfte in einen figurbetonten, schulterfreien Jumpsuit von Atelier Versace und posierte darin an der Seite von Supermodel Gigi Hadid (29). Livelys enganliegender Einteiler war an den Seiten aufwändig mit Perlen verziert, die Rosen und Dornen darstellten.