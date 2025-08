Loni Anderson (1945-2025) ist tot. Die US-amerikanische Schauspielerin, die durch ihre Rolle als blonde Rezeptionistin Jennifer Marlowe in der CBS-Sitcom "WKRP in Cincinnati" berühmt wurde, verstarb am 3. August und damit nur zwei Tage vor ihrem 80. Geburtstag in einem Krankenhaus in Los Angeles. Das bestätigte ihre langjährige Publizistin Cheryl J. Kagan der "Associated Press". Anderson sei nach "längerer Krankheit" verstorben. "Wir sind untröstlich, den Tod unserer lieben Ehefrau, Mutter und Großmutter bekannt geben zu müssen", erklärte Andersons Familie in einem Statement.

Der Durchbruch mit "WKRP in Cincinnati" Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, erlangte Anderson Weltruhm durch ihre Paraderolle als Jennifer Marlowe in "WKRP in Cincinnati", einer Comedy-Serie über die chaotischen Mitarbeiter eines Radiosenders in Ohio. Von 1978 bis 1982 verkörperte sie vier Staffeln lang die schlagfertige und attraktive Rezeptionistin, die sich hinter ihrer glamourösen Fassade als überraschend intelligent erwies. Für diese Rolle erhielt Anderson drei Golden Globe-Nominierungen und zwei Emmy-Nominierungen. Die Serie machte sie zu einem Sexsymbol der späten 1970er und frühen 1980er Jahre. 2021 blickte sie in einem Interview mit "Fox News" auf diese Zeit zurück: "Ich hätte nie gedacht, dass ich Loni Anderson, das Sexsymbol, werden würde. Aber ich akzeptiere es. Ich hatte das Glück, so viele verschiedene Dinge spielen zu können, und Sexsymbol war ein Teil davon."

Die stürmische Ehe mit Burt Reynolds Nach dem Erfolg von "WKRP" spielte Anderson 1983 in der Rennfahrer-Komödie "Stroker Ace" an der Seite von Burt Reynolds (1936-2018). Während der Dreharbeiten verliebten sich die beiden, und aus der Leinwand-Romanze wurde eine der berühmtesten Hollywood-Beziehungen der 1980er Jahre. 1988 heirateten Anderson und Reynolds in einer streng geheimen Zeremonie auf Reynolds' Ranch in Jupiter, Florida. "Ich bin ein sehr glücklicher Mann", sagte Reynolds damals bei der Hochzeitsfeier. "Ich bin von Liebe und lieben Freunden umgeben, und ich habe heute meine beste Freundin geheiratet." Anderson fügte hinzu: "Ich fühle mich wie Cinderella. Ich habe Prinz Charming geheiratet." Das Paar adoptierte später einen Sohn, Quinton (36).

Turbulente Scheidung und schwere Vorwürfe Die Märchen-Romanze endete jedoch 1994 in einer bitteren Scheidung. Reynolds bezeichnete die Heirat 2015 rückblickend als "wirklich dummen Schachzug". In seiner Autobiografie "But Enough About Me" schrieb er über Anderson: "Sie kaufte alles dreifach, von Alltagskleidern bis hin zu Schmuck, Porzellan und Bettwäsche. 'Ich trage nie ein Kleid, nachdem es einmal fotografiert wurde', sagte sie. 'Ich muss mich wie ein Star kleiden.'" Anderson warf Reynolds hingegen in einem Interview mit "sfgate" von 1995 häusliche Gewalt vor. Sie behauptete, er habe sie mindestens ein Dutzend Mal körperlich misshandelt, während er angeblich unter Drogeneinfluss stand. "Burt sagte immer, niemand würde mir das jemals glauben, weil er Mr. Wonderful war und die Welt ihn liebte", erklärte sie damals. Erst 2015 beendete Reynolds die finanziellen Streitigkeiten mit einem Scheck über 154.520 Dollar, wie "TMZ" berichtete. Trotz aller Querelen zollte Anderson ihrem Ex-Mann nach dessen Tod 2018 Respekt: "Burt war ein wunderbarer Regisseur und Schauspieler. Er war 12 Jahre lang ein großer Teil meines Lebens und 30 Jahre lang Quintons Vater."

Weitere Karriere und Privatleben Nach "WKRP" war Anderson in verschiedenen TV-Serien zu sehen, darunter "Nurses", "Sabrina - Total verhext!" und "V.I.P." 2006 spielte sie Tori Spellings (52) Mutter in der Serie "So noTORIous". 1995 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "My Life in Heels", in der sie ihre Beziehung zu Reynolds und ihre Kämpfe um den Familienzusammenhalt detailliert schilderte. Anderson war insgesamt viermal verheiratet. 1964 heiratete sie Bruce Hasselberg, mit dem sie eine Tochter, Deirdra, bekam. Nach der Scheidung 1966 folgte die Ehe mit Schauspieler Ross Bickell (78), dann Reynolds und schließlich 2008 Musiker Bob Flick. Loni Anderson hinterlässt ihren Ehemann Bob Flick und zwei Kinder.