Von der Schönheits-Miss zur Schauspielerin

Marla Adams wurde am 28. August 1938 in Ocean City, New Jersey, geboren und nahm vor ihrer Schauspielkarriere an etlichen Schönheitswettbewerben teil. Sie erlangte viele Titel, darunter Miss Ocean City und Miss Cape May. Als Studentin an der American Academy of Dramatic Arts begann sie schließlich, sich der Schauspielerei zuzuwenden.

Zu ihren frühen Rollen gehörten der Auftritt am Broadway in der Produktion "Der Besuch der alten Dame" (1958) und die Hauptrolle der June im Spielfilm "Fieber im Blut" (1961). Von 1968 bis 1974 spielte sie die Hauptrolle der Belle Clemens in der Serie "The Secret Storm" und trat im Laufe ihrer Karriere in mehr als 40 Fernseh- und Filmproduktionen auf, darunter auch "Golden Girls".