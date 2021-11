"Seinfeld"-Star Lou Cutell im Alter von 91 Jahren gestorben

US-Schauspieler Lou Cutell ist im Alter von 91 Jahren gestorben, wie sein Freund Mark Furman auf Facebook bekannt gab.

"Nach 91 Jahren, und einem großartigen Leben, ist mein Freund Lou Cutell nach Hause gegangen. Ein Film-, Theater- und Charakterschauspieler. Big Larry in 'Pee Wee's Big Adenture', Ass Man in 'Seinfeld', Abe in 'Grey's Anatomy'. (...) Ruhe in Frieden Lou", so Furman, wie "Deadline" zitiert.