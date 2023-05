Ludacris aus "Fast & Furious"-Filmen bekannt

Die Feier fiel zeitlich mit dem US-Kinostart von "Fast X" zusammen. Nach seinem Debüt in "2 Fast 2 Furious" (2003) und weiteren fünf "Fast & Furious"-Auftritten ist Ludacris auch in der zehnten Folge an der Seite von Vin Diesel in seiner Rolle als Tej wieder dabei. Diesel (55) würdigte in einer Ansprache unter anderem die "wunderbare Loyalität" seines Kollegen.