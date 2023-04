"Bad Boys"-Star Martin Lawrence enthüllte Hollywood-Stern

Woher kennt man Martin Lawrence?

Lawrence wurde 1965 als Sohn eines in Deutschland stationierten US-Soldaten in Frankfurt geboren. Neben seiner TV-Karriere wirkte er in Filmen wie "Do the Right Thing" (1989), "House Party" (1990), "Boomerang" (1992) oder "Big Mama's Haus" (2000) mit. Nach "Bad Boys - Harte Jungs" (1995) drehte er mit Will Smith zwei weitere Folgen der Action-Komödie um das Polizistenduo Mike Lowrey und Marcus Burnett. Im Jänner gab das Duo Pläne für "Bad Boys 4" bekannt.