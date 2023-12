Der Tiroler Regisseur Lukas Ladner ist mit dem inklusiven Filmpreis Mabacher-Award prämiert worden. Er erhielt die Auszeichnung am vergangenen Samstag im Rahmen des Festivals This Human World für "Eva-Maria", mit dem er ein berührendes Porträt einer Frau mit Behinderung vorgelegt hat. Dass sich Filmemacher und Protagonistin dabei auf Augenhöhe begegnen, ist laut Jury "erfrischend und dringend nötig", hieß es in einer Aussendung.