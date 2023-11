"Ich will ein besserer Mensch werden"

Im Laufe der Jahre habe es viele Gespräche mit Freunden und Familie über das Thema Alkohol gegeben, so Schweiger: "Sie machten sich Sorgen, dass ich zu viel trinke. Ich habe das nie von mir gewiesen. Aber ich habe ihnen allen gesagt: 'Ich will alt werden. Macht euch keine Sorgen. Ich gehe das noch an.' Heute weiß ich: Ich habe dieses Thema immer vor mir hergeschoben." Es sei schleichend mehr geworden, und dann sei es zu Kontrollverlusten gekommen. Danach habe er sich "immer unheimlich geschämt".

Schweiger sagte, er habe in der Therapie nun gelernt, dass er nicht mehr die Kontrolle verlieren dürfe. "Ich werde bald 60. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden."