Selbstherrlichkeit und Gerechtigkeit

"Wir alle vergreifen uns doch mal im Tonfall, oder nicht?", fragt Lauterbach nun. Schweiger habe sich jedoch stets entschuldigt, wenn das der Fall gewesen sei: "Zumindest, wenn es etwas zu entschuldigen gab." Erfolg mache Lauterbach zufolge "ein bisschen selbstherrlich, verblendet ein wenig die eigene Sichtweise. Man muss sich immer wieder neu justieren. Das wissen Til und ich aber und tun das auch. Wir sind beide Gerechtigkeitsfanatiker."

"Ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Ich bin nicht perfekt. Es gibt Situationen, da flippe ich mal aus, da bin ich ungeduldig. Aber ich entschuldige mich auch dafür", erklärte auch Schweiger kürzlich. Er habe in einer Therapie gelernt, dass er nicht mehr die Kontrolle verlieren dürfe: "Ich werde bald 60. Ich will jetzt keine Zeit mehr verlieren, ich will ein besserer Mensch werden."