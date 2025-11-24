Mit ihrer Rolle in "12 Years a Slave" gewann Lupita Nyong'o (42) nicht nur weltweite Anerkennung, sondern auch den Oscar als beste Nebendarstellerin. Doch der Sieg war keine Garantie dafür, dass sie sich nun aussuchen konnte, welche Rollen sie spielen will.

Wie Nyong'o in einem aktuellen Interview mit CNN sagte: "Nach dem Oscar würde man denken: Jetzt bekomme ich Hauptrollen hier und dort." Was aber nicht der Realität entsprach. Stattdessen wurden ihr Rollen oft so angeboten: "Lupita, wir möchten, dass du noch mal eine Sklavin spielst - diesmal aber auf einem Sklavenschiff."