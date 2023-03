Macaulay Culkin: "Kevin"-Star zum zweiten Mal Vater geworden

"Nun, die Cousins ​​leben in Los Angeles, wir leben in New York. Ich habe ein einjähriges und ein dreijähriges Kind, und so beschäftigt wie ich bin, haben wir es nicht geschafft, in ein Flugzeug zu steigen und bei ihnen ist es auch so." Der Schauspieler fügte hinzu: "Ich habe Nummer zwei noch nicht getroffen. Und sie mein Zweites auch noch nicht." Das hätten sie bisher einfach nicht geschafft. Kieran Culkin ist seit 2013 mit Jazz Charton (34) verheiratet und hat mit ihr eine Tochter namens Kinsey Sioux (drei) und Sohn Wilder Wolf (1).