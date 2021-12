Drogenexzesse und Verhaftungen

Der Kinderstar feierte seinen Erfolg, doch dieser blieb nicht ohne Konsequenzen: Wie "Mirror" berichtet, rutschte Culkin in die Drogenabhängigkeit. Mit 15 Jahren verlangte er, dass seine Eltern als Vormund entfernt werden – der Schauspieler wollte, dass sein millionenschwerer Reichtum "geschützt" ist und er allein über seine Zukunft entscheiden kann. Doch der Star konnte in seinem Erwachsenenalter nur schwer an den Erfolg in seinen Kindheitstagen anknüpfen. Die große Hollywood-Karriere blieb aus.

2004 wurde zudem bekannt, dass Culkin wegen des Besitzes von Marihuana verhaftet wurde. Fotos des Schauspielers schockierten 2012 die Welt, als er sich total abgemagert zeigte.