Madonna trauert um Udo Kier: Gemeinsame Musikvideos

Auch im Musikvideo zu Madonnas Song "Deeper and Deeper" spielt Udo Kier mit. Und im noch berühmt-berüchtigteren Video zu "Erotica", dem Titelsong des Albums, ist Kier ebenfalls kurz zu sehen. Madonna teilte in ihrer Instagram-Story mehrere Bilder von ihren Zusammenarbeiten. Dazu postete sie einen kurzen Videoausschnitt, in dem sie ihren Kopf an seine Schulter legt.