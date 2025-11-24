Udo Kier ist tot: König der Nebenrollen wurde 81

Durchbruch dank Warhol

Udo Kier kam am 14. Oktober 1944 unter dem Namen Udo Kierspe in Köln zur Welt. In der Domstadt wuchs er in einfachen Verhältnissen auf. Mit 19 Jahren ging er nach London, schlug sich dort als Kellner durch. In der britischen Hauptstadt und in Rom wurde der Mann mit den auffälligen grün-blauen Augen zu so etwas wie einem It-Boy.