Der Westdeutsche Rundfunk trauert: Marcus Werner , seit mehr als 15 Jahren Moderator der "Lokalzeit OWL", ist bereits in der vergangenen Woche nach schwerer Krankheit im Alter von nur 51 Jahren gestorben . Das gab der Sender am Freitagabend bekannt. Der aus Schleswig stammende Journalist galt als Anchor der Bielefelder Sendung und prägte das regionale Fernsehen in Ostwestfalen nachhaltig.

Werner hatte ein Gespür für bewegende Themen

"Für viele seiner Kolleginnen und Kollegen war Marcus ein wunderbarer Kollege und auch Freund. Seine Stimme, seine Energie, seine Ideen - sie fehlen jetzt", wird Gabi Ludwig, Chefredakteurin der WDR-Landesprogramme, in einer Pressemitteilung des WDR zitiert. Werner habe Themen auf den Punkt gebracht und ein Gespür dafür gehabt, was das Publikum bewege.

Der 1974 in Schleswig geborene Journalist hatte seine Kindheit und Jugend im ostfriesischen Aurich und im badischen Brühl verbracht. Später wurde neben Berlin auch Bielefeld zu seiner Heimat. Seit 2009 gehörte er fest zum Moderatorenteam der "Lokalzeit OWL", die aus dem WDR-Studio in Bielefeld gesendet wird.