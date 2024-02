Margot Robbie hatte vor "Barbie"-Dreh "lähmende Panik"

Vor jedem Drehbeginn einen "Nervenzusammenbruch"

Sie erleide bei allen Filmen kurz vor Drehbeginn einen "Nervenzusammenbruch", bei dem sie plötzlich nicht mehr an ihre schauspielerischen Fähigkeiten glaube, berichtete Robbie. Sie denke dann, dass "alle plötzlich merken", dass sie nichts davon könne, "und es wird schrecklich werden", sagte sie. Sie habe damals in ihrer Krise Regisseurin Greta Gerwig besucht, die ihr die Angst genommen und ihr geholfen habe, sich in ihre Rolle als Barbie hineinzufinden.

Der Film "Barbie" war im vergangenen Jahr zu einem Welterfolg geworden und hat unter anderem zwei Golden Globes und acht Oscar-Nominierungen einheimsen können.