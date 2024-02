Margot Robbie (33) hat ihr Schweigen gebrochen, nachdem im Netz eine Welle der Kritik ausgebrochen war, da die "Barbie"-Hauptdarstellerin und Regisseurin Greta Gerwig (40) nicht bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen bedacht wurden. "Natürlich denke ich, dass Greta als Regisseurin nominiert werden sollte, denn was sie getan hat, ist eine einmalige Sache in ihrer Karriere", sagte Robbie am Dienstag laut "Deadline" während einer Podiumsdiskussion mit dem "Barbie"-Cast bei einer Sondervorführung der Gewerkschaft Screen Actors Guild (SAG) in Los Angeles.