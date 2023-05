"Gott schenkte mir ein Wunder", sagt Maria Menounos, ehemaliger "One Tree Hill"-Star und aktuell Moderatorin des "Heal Squad"-Podcasts, im Interview mit "People". Auf was sich die heute 44-Jährige bezieht, ist nicht ganz klar: Auf ihr erstes Baby, das in den kommenden Wochen mithilfe einer Leihmutter zur Welt kommt (nachdem Menounos jahrelang vergeblich versuchte, schwanger zu werden)? Oder darauf, dass sie immer noch am Leben ist? Wahrscheinlich beides.

Denn nicht nur, dass sie 2017 wegen einen Gehirntumors operiert werden musste (der aber vollständig entfernt werden konnte), vergangenes Jahr wurde bei ihr auch Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert – und das, als das Baby schon unterwegs war.