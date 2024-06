Dank der Monroe-Fans

"Vielen Dank an alle, die ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht haben und einen riesigen Dank an Stadträtin Traci Park und ihr Team", heißt es in dem Post. Die demokratische Politikerin Traci Park (48) setzte sich in den letzten Wochen und Monaten lautstark und pressewirksam dafür ein, dass der letzte Wohnsitz der Schauspiel-Legende nicht einem Neubau weichen muss. Sie postete die entscheidende Stadtratssitzung sogar auf ihrem Instagram-Account, wo in den Kommentaren zahlreiche Monroe-Fans ihren Dank zum Ausdruck brachten.