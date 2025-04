Sánchez, der in Kuba geboren wurde und im Alter von 15 Jahren in die Vereinigten Staaten zog, kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Bereits 1979 gründete er in Florida ein Theater. Er spielte anschließend unter anderem in einigen Episoden der 80er-Jahre-Kultserie "Miami Vice" an der Seite von Don Johnson (75) und Philip Michael Thomas (75) mit. Im Film "Miami Vice" von 2006 war Mario Ernesto Sánchez ebenfalls dabei.

Mario Ernesto Sánchez war in Film und TV zu sehen

Eine weitere bekannte Rolle hatte er in der britischen Sitcom "Only Fools and Horses", in der er einen Drogenbaron spielte. Auftritte hatte er zudem 1985 in dem Film "Invasion U.S.A." mit Chuck Norris (85) oder 1994 im Actionfilm "The Specialist". In den vergangenen Jahren soll Sánchez den Berichten zufolge nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten sein.

In den sozialen Medien verabschieden sich unterdessen Kollegen und Weggefährten von Sánchez. Die Schauspielerin Verónica Abruza schrieb beispielweise: "Traurige Nachrichten. Auf Wiedersehen Mario Ernesto Sánchez. Mein Beileid an seine geliebten Kinder, Familie und Freunde. Ich werde mich immer daran erinnern, wie freundlich du bei meiner Ankunft in Miami warst; deine Aufmerksamkeit, dein galantes Benehmen. Möge sich deine Seele mit der Quelle des Lichts und der Liebe vereinen."