Mark und Donnie Wahlberg trauern um ihre Mutter Alma

Schauspieler Mark Wahlberg ("Planet der Affen") und sein Bruder, der frühere "New Kids on the Block"-Star Donnie Wahlberg, haben auf Instagram ihrer verstorbenen Mutter Alma gedacht. Die beiden machten den Tod der 78-Jährigen am 18. April öffentlich. "Mein Engel. Ruhe in Frieden", schrieb Mark Wahlberg. Dazu postete der 49-Jährige ein Foto seiner Mutter. Donnie Wahlberg teilte einen kurzen Videoclip mit mehreren Aufnahmen, in denen die Mutter zu sehen ist.